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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %20,9 düştü

Cuma, 30 Ekim 2020 14:08:22 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Eylül ayında Türkiye'nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %189,6 artışla 4,83 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Eylül döneminde ise, Türkiye'nin dış ticaret açığı yıllık %79,5 artışla 37,86 milyar $ seviyesine yükseldi.

Eylül ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde beşinci sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %8,9 düşüşle 731,36 milyon $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,5 artışla 590,75 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında, Türkiye'nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %20,9 düşüşle 6,16 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %6,9 düşerek 4,55 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye  ith/ihr istatistikleri  Avrupa  |  benzer haberler »


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