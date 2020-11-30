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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %19,2 düştü

Pazartesi, 30 Kasım 2020 11:23:14 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Ekim ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %34,4 artışla 2,37 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Ekim döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %76,2 artışla 40,27 milyar $ seviyesine yükseldi.

Ekim ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde altıncı sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %1 düşüşle 821,70 milyon $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %3,9 düşüşle 581,07 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk 10 ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %19,2 düşüşle 6,97 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %6,6 düşerek 5,13 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: ith/ihr istatistikleri  çelik üretimi  Türkiye  Avrupa  |  benzer haberler »


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