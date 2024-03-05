Yassı mamul sektörü ithalat sorununu çözmek için katma değerli ürünlere yatırımı artırmalı

Salı, 05 Mart 2024 17:31:01 (GMT+3) | İstanbul

5 Mart Salı günü İstanbul Marriott Hotel Asia’da SteelOrbis iş birliğiyle gerçekleşen Eurometal Çelik Günü & YİSAD Yassı Çelik Konferansı’nda SteelOrbis Genel Müdürü Murat Eryılmaz moderatörlüğünde yapılan panelde piyasanın mevcut durumu ve beklentiler konuşuldu.

2023 yılını değerlendiren Dempaş Demir’in Yönetim Kurulu Başkanı ve YİSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Özkan, depremden dolayı konteyner inşasına ağırlık verilmesiyle kutu profil talebi artarken, özellikle haddelenmiş ve uzun mamul olmak üzere bazı ürün grupları açısından iyi bir yıl olmadığını belirtti. Kârlılığın geçtiğimiz yılın ilk çeyreğinde fiyatların yükselmesiyle arttığını ancak ikinci çeyrekte yarısının kaybedildiğini bildiren Özkan, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesiyle kârlılığın biraz daha azaldığını, dördüncü çeyrekte ise fiyatların toparlanmasıyla ilk çeyrekte kaydedilen seviyelere ulaşıldığını ifade etti. Tüccarların yaşadığı en büyük sıkıntının yüksek finansman maliyeti ve kredi faiz oranlarının yanı sıra mevzuatlarda yaşanan sık değişiklikler olduğunu söyleyen Dempaş Demir yetkilisi, yerel seçimlerin ardından ekonomi politikasının yönünün netleşeceğini düşünüyor. Ülkede devreye alınacak yeni kapasitelerin tüccarlar için malzeme bulunabilirliği ve rekabet açısından olumlu bir durum olduğunu söyleyen Özkan, diğer taraftan ihracat yavaşladığından kapasitelerdeki artışın iç piyasayı sıkıntıya sokabileceğini, yerel fiyatlarda dalgalanmaya neden olabileceğini belirtti.

Çelik servis merkezlerinin de enflasyon ve faiz oranlarından etkilendiğini söyleyen Yücel Grup’un Satış Direktörü Kaan Sarnıç, daha önce Türk lirası bazında satış yaptıklarını ancak şimdi satış şekillerini değiştirip dolar bazından satış gerçekleştirdiklerini, bu durumun da onları zorladığını belirtti. Öte yandan teminatsız satış yapamadıkları için krediye erişim konusunda sıkıntılar yaşayan alıcılara satış yapamadıklarını söyleyen Sarnıç, cansız talep karşısında müşteri portföylerini çeşitlendirmeye yönelik strateji geliştirdiklerini ifade etti. Ülkedeki yatırımlar hakkında ise Sarnıç, özellikle kaplamalı tarafında olmak üzere bazı segmentlerdeki yatırımın gereğinden fazla olduğunu söyledi. Sıcak rulo sac yatırımlarına hala ihtiyaç duyulduğunu düşünen Yücel Grup’un Satış Direktörü, otomotiv sektörüne yönelik ürün kalitesi için sınırlı kapasite bulunduğunu, bu nedenle ithalatın arttığını vurguladı. Çin’in sektörü etkileyen en büyük faktör olmaya devam edeceğini belirten Sarnıç, Çin’den ithal sıcak rulo saca yönelik antidamping soruşturması devam ettiğinden şimdilik ithalat canlı olmasa da ülkenin Türkiye çelik sektörü için risk oluşturmaya devam ettiğini düşünüyor.

Öte yandan katma değeri yüksek ürün talebi arttıkça asitli sac talebinin de arttığını söyleyen Çınar Boru’nun Satış ve Pazarlama Müdürü Sevban Yaşar, şirketin Mayıs ayında deneme üretimini başlatacağı yıllık 350.000 mt kapasiteli yeni asitleme hattında Haziran ayında seri üretime geçeceklerini ifade etti. Depremin etkileri hakkında ise Yaşar, bölgedeki üreticiler üretim yapamadıklarından Çınar Boru’nun boru satışlarının artış gösterdiğini bildirdi. Piyasanın halihazırda yüksek enflasyon ve faiz oranları, krediye erişim sıkıntısı gibi problemlerle karşı karşıya olduğunu hatırlatan Yaşar, yerel seçimin ardından durumun daha da kötüleşeceğini düşünüyor. Yatırımlarla ilgili olarak ise Çınar Boru yetkilisi ülkede katma değeri yüksek ürün grubunda yatırımların zayıf kaldığını, Çin’in yüksek katma değerli ürün tekliflerinin rekabeti zorlaştırdığını ifade etti. Çin çıkışlı ürünlere alternatif oluşturulmadığı sürece ülkeden ithalatın sona ermeyeceğini düşünen Yaşar, devam eden antidamping soruşturmasının sonucunun kısa vadede netleşmeyeceğini tahmin ediyor.