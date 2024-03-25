Türkiye çelik sektörü Litvanya ile ticaret hacmini artırmayı hedefliyor

Pazartesi, 25 Mart 2024 11:46:08 (GMT+3) | İstanbul

Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Litvanya ile Türkiye arasındaki ticaret hacmini artırma ve Baltık ülkelerindeki varlığını genişletme hedefiyle 18-20 Mart tarihleri arasında Litvanya’nın başkenti Vilnius’u ticaret heyetiyle ziyaret etti. ÇİB korumacılık önlemleri, Avrupa Birliği’nin uyguladığı kotalar, ABD’nin 232. Madde vergileri ve Mısır, Cezayir gibi ülkelerin net ihracatçı konumuna gelmesine rağmen 2023 yılında Türkiye’nin çelik ihracatının 14,5 milyon mt seviyesinde yer aldığını ve bu ihracatın değerinin 14,9 milyar $ olarak kaydedildiğini bildirdi.

Türkiye’nin çelik üretiminin %50-55’ini ihraç ettiğini ifade eden ÇİB Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, bu yıl hedefledikleri 15 milyon mt’luk ihracat için mevcut pazarlar ve yeni pazarlarda varlıklarını güçlendirmek amacıyla çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi. Ülkede çelik sektörü kapasite kullanım oranlarının da %50-55 seviyelerinde olduğuna dikkat çeken Aslan, düşük kapasite kullanım oranlarının sektör için olumlu bir tablo oluşturmadığını belirtti.

Litvanya’nın hammadde tedariki açısından Türkiye çelik sektörü için önemli olduğunu ifade eden Aslan, “Uzun yıllardır devam eden ticari ilişkilerimize baktığımızda ihracatımızın 40.000 mt, hurda ithalatımızın ise 1 milyon mt seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Heyetimizin yeni iş birliklerinin yanı sıra ortak yatırımlara da zemin hazırlayacağına inanıyoruz,” şeklinde konuştu.