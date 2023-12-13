Türkiye’nin koklaşabilir taş kömürü ithalatı Ocak-Ekim döneminde %11,4 azaldı

Çarşamba, 13 Aralık 2023 15:22:48 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından sağlanan verilere göre, ülkenin koklaşabilir taş kömürü ithalatı bu yılın Ekim ayında aylık %3 ve yıllık %29,7 düşüşle 369.949 mt seviyesinde yer aldı. Bu ithalatın değeri aylık %4,9 artış ve yıllık %34,9 düşüşle 89 milyon $ oldu.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %11,37 azalarak 3,84 milyon mt olurken bu ithalatın değeri ise yıllık %35,1 düşüşle 1,06 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aynı dönemde Türkiye’nin Avustralya’dan yaptığı koklaşabilir taş kömürü ithalatı yıllık %12,2 artışla 2.172.833 mt olurken Avustralya’yı, yıllık %30 düşüşle 963.510 mt kömür ihraç eden ABD ve yıllık %61,1 artışla 379.152 sevkiyat yapan Rusya takip etti.