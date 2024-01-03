Türkiye takip sistemi kapsamında stoklardan inşaat demiri satışına yönelik son tarihi revize etti

Çarşamba, 03 Ocak 2024 14:54:49 (GMT+3) | İstanbul

Resmi Gazete’de yayımlanan açıklamaya göre, İnşaat Demiri İzleme Sistemi (İDİS) kapsamında üretici ve ithalatçılar hariç olmak üzere stoklarında güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri bulunduranların (toptancı, bayi, tüccar) stok satışına yönelik son tarih daha önce belirlenen 31 Ocak 2024 tarihine kıyasla 31 Nisan 2024 tarihine uzatıldı. Üretici ve ithalatçılar ise 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren güvenlikli etiket ve/veya güvenlikli işareti olmayan inşaat demiri stoklarını satışa sunamıyor.

SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz yıl Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İDİS’i vergi güvenliğini sağlamak amacıyla inşaat demirinin üretimi, ithalatı, kullanımı ve laboratuvar deneyleri dahil olmak üzere tüm aşamaların izlenmesi, kayıt altına alınması ve denetlenmesi için kurmuştu.