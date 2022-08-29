﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Temmuz döneminde %18,3 arttı

Pazartesi, 29 Ağustos 2022 11:01:36 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Temmuz ayında, geçtiğimiz yılın Temmuz ayına kıyasla %147 artışla 10,69 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise, dış ticaret açığı yıllık %143,7 artışla 62,17 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dördüncü sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,2 düşüşle 1,11 milyar $ oldu. Bununla birlikte aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %23,9 artışla 762,7 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk yedi ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %18,3 artışla 9,75 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %32,7 artarak 6,06 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

Benzer Haber ve Analizler

Türkiye'nin soğuk rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %8,4 düştü

09 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ithalatı Ocak-Haziran döneminde %9,4 düştü

08 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin sıcak rulo sac ihracatı Ocak-Haziran döneminde %20,9 düştü

05 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Haziran döneminde %32,8 azaldı

04 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Haziran döneminde %5,8 arttı

03 Ağu | Çelik Haberler

TÇÜD: Türkiye’nin çelik ithalatı ilk yarıda arttı, dahilde işleme rejimi gözden geçirilmeli

02 Ağu | Çelik Haberler

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Haziran döneminde %14,9 düştü

02 Ağu | Çelik Haberler

Veysel Yayan: İhracattaki artış beklentisi kredi sıkıntısıyla engelleniyor

02 Ağu | Çelik Haberler

Uğur Dalbeler: Çelik sektörünün Türkiye’nin toplam ihracatı içindeki payı arttı

01 Ağu | Çelik Haberler

TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Haziran döneminde %30,6 artış gösterdi

29 Tem | Çelik Haberler