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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %52,5 arttı

Perşembe, 31 Mart 2022 15:45:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Şubat ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %135,5 artışla 7,88 milyar $ oldu. Yılın Ocak-Şubat döneminde ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %183,3 artışla 18,15 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Şubat ayında Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %48,6 artışla 1,26 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde yedinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %50,8 artışla 888,83 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Ocak-Şubat döneminde Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %52,5 artışla 2,46 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %44,2 artarak 1,57 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa ith/ihr istatistikleri 

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