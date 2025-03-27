TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Şubat döneminde %2,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Şubat ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %14,8 artışla 7,77 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %18,2 yükselişle 15,31 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2024 yılının Şubat ayına kıyasla %5,7 düşüşle 830,78 milyon $ seviyesine geriledi. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %14,1 düşüşle 694,44 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk iki ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %2,6 artışla 1,63 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %7,8 azalarak 1,42 milyar $ seviyesine düştü.