TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %7,6 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Nisan ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %22,3 artışla 12,92 milyar $ seviyesine yükseldi. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %14,7 artışla 34,59 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2024 yılının Nisan ayına kıyasla %7 artışla 861,14 milyon $ seviyesine yükseldi. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %11,6 yükselişle 740,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk dört ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %7,6 artışla 3,53 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %5,2 azalarak 3 milyar $ seviyesine düştü.