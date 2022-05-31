TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %39,6 arttı

Salı, 31 Mayıs 2022 13:50:58 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Nisan ayında, geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %98,5 artışla 6,11 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise, dış ticaret açığı yıllık %130 artışla 32,55 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,2 artışla 1,50 milyar $ oldu. Bununla birlikte aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %35,3 artışla 936,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %39,6 artışla 5,63 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %38,2 artarak 3,45 milyar $ seviyesinde yer aldı.