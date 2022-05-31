﻿
Türkçe
 | Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri

TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Nisan döneminde %39,6 arttı

Salı, 31 Mayıs 2022 13:50:58 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Nisan ayında, geçtiğimiz yılın Nisan ayına kıyasla %98,5 artışla 6,11 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Nisan döneminde ise, dış ticaret açığı yıllık %130 artışla 32,55 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %18,2 artışla 1,50 milyar $ oldu. Bununla birlikte aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %35,3 artışla 936,67 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %39,6 artışla 5,63 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %38,2 artarak 3,45 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa çelik üretimi ith/ihr istatistikleri 

Benzer haberler

31 May

TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Nisan döneminde %31 artış gösterdi
18 May

Türkiye’nin boyuna kaynaklı çelik boru ve profil ihracatı Ocak-Mart döneminde %2,3 arttı
17 May

Türkiye'nin soğuk sac ithalatı Ocak-Mart döneminde %2,1 arttı
16 May

Türkiye’nin sıcak rulo ithalatı Ocak-Mart döneminde %1,5 düştü
13 May

Türkiye’nin sıcak rulo ihracatı Ocak-Mart döneminde %5,3 düştü
12 May

Türkiye’nin kütük ithalatı Ocak-Mart döneminde %56,2 azaldı
11 May

Türkiye’nin filmaşin ihracatı Ocak-Mart döneminde %7,3 arttı
10 May

TÇÜD: Türkiye’nin nihai mamul tüketimi Ocak-Mart döneminde düştü, bu yıl çelik talebinin artması bekleniyor
10 May

Türkiye’nin inşaat demiri ihracatı Ocak-Mart döneminde %3,9 arttı
05 May

Türkiye’nin hurda ithalatı Mart ayında aylık %46 arttı