TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Mart döneminde %49,9 arttı

Cuma, 29 Nisan 2022 11:46:56 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin dış ticaret açığı bu yılın Mart ayında, geçtiğimiz yılın Mart ayına kıyasla %75,1 artışla 8,17 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Mart döneminde ise, dış ticaret açığı yıllık %138,5 artışla 26,40 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Mart ayında Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %47,5 artışla 1,69 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %35,7 artışla 973,81 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Aynı dönemde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %49,9 artışla 4,13 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %39,5 artarak 2,52 milyar $ seviyesinde yer aldı.