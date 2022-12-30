TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %9,7 azaldı

Cuma, 30 Aralık 2022 10:13:09 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Kasım ayında geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %60,7 artışla 8,76 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %153,4 artışla 99,81 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %46,1 düşüşle 807,73 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %2 artışla 873,09 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk 11 ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %9,7 düşüşle 13,83 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %21,9 artarak 9,64 milyar $ seviyesinde yer aldı.