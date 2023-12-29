TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Kasım döneminde %42,1 azaldı

Cuma, 29 Aralık 2023 13:28:23 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %32,6 düşüşle 5,9 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Kasım döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %0,1 artışla 99,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Kasım ayına kıyasla %18,7 düşüşle 656,5 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde yedinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,3 artarak 883,6 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Kasım döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %42,1 düşüşle 8 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %5 düşerek 9,1 milyar $ oldu.