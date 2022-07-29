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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Haziran döneminde %25,7 arttı

Cuma, 29 Temmuz 2022 10:24:07 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Haziran ayında, geçtiğimiz yılın Haziran ayına kıyasla %184,5 artışla 8,17 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Haziran döneminde ise, dış ticaret açığı yıllık %142,7 artışla 51,40 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6 artışla 1,63 milyar $ oldu. Bununla birlikte aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde yedinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %31,1 artışla 1,06 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk altı ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %25,7 artışla 8,65 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %34,2 artarak 5,31 milyar $ seviyesinde yer aldı.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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