TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Eylül döneminde %1,5 arttı

Perşembe, 27 Ekim 2022 10:53:22 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Eylül ayında, geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %268,1 artışla 9,59 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Eylül döneminde ise, dış ticaret açığı yıllık %156,3 artışla 83,97 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dördüncü sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %39,3 düşüşle 1,23 milyar $ oldu. Bununla birlikte aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %10,4 artışla 968,12 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk dokuz ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %1,5 artışla 12,20 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %26,9 artarak 7,94 milyar $ seviyesinde yer aldı.