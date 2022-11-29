TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %5,7 azaldı

Salı, 29 Kasım 2022 11:04:55 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Ekim ayında geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %421,7 artışla 7,87 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %168,3 artışla 91,49 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Eylül ayına kıyasla %50,9 düşüşle 881,05 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %4,4 artışla 834,56 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk 10 ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %5,7 düşüşle 13,02 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %24,4 artarak 8,77 milyar $ seviyesinde yer aldı.