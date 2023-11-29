TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Ekim döneminde %43,4 azaldı

Çarşamba, 29 Kasım 2023 12:27:04 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Ekim ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %17,5 düşüşle 6,5 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %3,2 artışla 93,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %5,6 düşüşle 827,8 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde yedinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,8 düşerek 817,4 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Ekim döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %43,4 düşüşle 7,4 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %5,7 düşerek 8,3 milyar $ oldu.