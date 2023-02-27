TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak ayında %45 düştü

Pazartesi, 27 Şubat 2023 10:49:31 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %38,4 artışla 14,24 milyar $ oldu.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde onuncu sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak ayına kıyasla %45 düşüşle 661,40 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde yedinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %16 artışla 794,36 milyon $ seviyesinde kaydedildi.