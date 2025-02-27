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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak ayında %13,1 arttı

Perşembe, 27 Şubat 2025 17:20:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Ocak ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %21,9 artışla 7,54 milyar $ seviyesine yükseldi.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2024 yılının Ocak ayına kıyasla %13,1 artışla 796,29 milyon $ seviyesine çıktı. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %0,8 düşüşle 729,73 milyon $ seviyesinde kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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