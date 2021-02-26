TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak ayında %0,2 düştü

Cuma, 26 Şubat 2021 11:53:35 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yıl Ocak ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %32,8 düşüşle 3,34 milyar $ oldu.

Ocak ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dördüncü sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %0,2 düşüşle 779,08 milyon $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %9,4 düşüşle 502,73 milyon $ seviyesinde kaydedildi.