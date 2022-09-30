TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı Ocak-Ağustos döneminde %9,7 arttı

Cuma, 30 Eylül 2022 11:38:45 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı bu yılın Ağustos ayında, geçtiğimiz yılın Ağustos ayına kıyasla %159,9 artışla 11,19 milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Ağustos döneminde ise, dış ticaret açığı yıllık %146,3 artışla 73,44 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda, demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dördüncü sırada yer alırken, bu ihracatın değeri geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %30,2 düşüşle 1,23 milyar $ oldu. Bununla birlikte aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %14,1 artışla 916,81 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk sekiz ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %9,7 artışla 10,98 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %29,8 artarak 6,98 milyar $ seviyesinde yer aldı.