TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı ilk çeyrekte %8 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Mart ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %1,5 düşüşle 7,20 milyar $ seviyesine geriledi. Bu yılın birinci çeyreğinde ise dış ticaret açığı yıllık %11 artışla 22,49 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde altıncı sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2024 yılının Mart ayına kıyasla %18 artışla 1,05 milyar $ seviyesine yükseldi. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %12,6 düşüşle 833,23 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın birinci çeyreğinde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %8 artışla 2,67 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %9,7 azalarak 2,26 milyar $ seviyesine düştü.