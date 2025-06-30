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TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025’in Ocak-Mayıs döneminde %8,2 arttı

Pazartesi, 30 Haziran 2025 16:02:40 (GMT+3)   |   İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Mayıs ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %2,7 artışla 6,65 milyar $ seviyesine yükseldi. Bu yılın Ocak-Mayıs döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %12,7 artışla 41,26 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2024 yılının Mayıs ayına kıyasla %10,8 artışla 976,89 milyon $ seviyesine yükseldi. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %3,2 düşüşle 882,41 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk beş ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %8,2 artışla 4,50 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %4,8 azalarak 3,88 milyar $ seviyesine düştü.


Etiketler: Türkiye Avrupa Çelik Üretimi İth/ihr İstatistikleri 

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