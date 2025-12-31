TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025’in Ocak-Kasım döneminde %5,5 artış kaydetti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Kasım ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %6,3 artışla 7,98 milyar $ seviyesine çıktı. Bu yılın ilk 11 ayında ise dış ticaret açığı yıllık %12,6 artışla 82,67 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2024 yılının Kasım ayına kıyasla %11,9 artışla 810,99 milyon $ seviyesine çıktı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,7 düşüşle 808,99 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın Ocak-Kasım döneminde demir ve çelik ihracat değeri yıllık %5,5 artışla 9,77 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,4 azalarak 8,82 milyar $ seviyesine geriledi.