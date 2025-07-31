TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025’in ilk yarısında %9,4 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı bu yılın Haziran ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %38,8 artışla 8,17 milyar $ seviyesine yükseldi. Bu yılın ilk yarısında ise dış ticaret açığı yıllık %16,3 artışla 49,44 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde beşinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2024 yılının Haziran ayına kıyasla %15,1 artışla 893,22 milyon $ seviyesine yükseldi. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %3,3 yükselerek 749,30 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan bu yılın ilk altı ayında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %9,4 artışla 5,48 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %3,6 azalarak 4,62 milyar $ seviyesine düştü.