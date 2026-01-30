TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2025 yılında %5,5 yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı 2025’in Aralık ayında geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5,6 artışla 9,30 milyar $ seviyesine çıktı. 2025 yılının tamamında ise dış ticaret açığı yıllık %11,6 artışla 92,09 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri, ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde yedinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2024 yılının Aralık ayına kıyasla %5,3 artışla 969,08 milyon $ seviyesine çıktı. Aynı ayda ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %2,4 yükselişle 881,68 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan 2025 yılında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %5,5 artışla 10,74 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,1 azalarak 9,70 milyar $ seviyesine geriledi.