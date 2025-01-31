TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2024 yılında %15 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre dış ticaret açığı geçtiğimiz yılın Aralık ayında yıllık %43,9 artışla 8,78 milyar $ seviyesinde yer aldı. 2024 yılının tamamında ise dış ticaret açığı yıllık %22,7 düşüşle 82,17 milyar $ seviyesine geriledi.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde altıncı sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2023 yılının Aralık ayına kıyasla %11,3 artışla 928,05 milyon $ seviyesine yükseldi. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %4,2 düşüşle 870,47 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan 2024 yılında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %15 artışla 10,19 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %2,3 azalarak 9,82 milyar $ seviyesine düştü.