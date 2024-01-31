TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2023’te %39,6 azaldı

Çarşamba, 31 Ocak 2024 12:09:52 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2022 yılının aynı ayına kıyasla %37,8 düşüşle 6,04 milyar $ oldu. 2023 yılında ise dış ticaret açığı yıllık %3,2 düşüşle 105,9 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde sekizinci sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2022’nin Aralık ayına kıyasla %5,6 artışla 839,2 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde altıncı sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %1,9 artarak 911,3 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan 2023 yılında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %39,6 düşüşle 8,9 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %4,5 düşerek 10,1 milyar $ oldu.