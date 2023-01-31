TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2022 yılında %14,3 azaldı

Salı, 31 Ocak 2023 15:09:30 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, ülkenin dış ticaret açığı geçtiğimiz yılın Aralık ayında 2021 yılının aynı ayına kıyasla %42 artışla 9,70 milyar $ oldu. Yılın tamamında ise dış ticaret açığı yıllık %137 artarak 109,54 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde dokuzuncu sırada yer alırken, bu ihracatın değeri 2021 yılının Aralık ayına kıyasla %54,3 düşüşle 800,09 milyon $ oldu. Aynı ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde altıncı sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %0,3 artışla 895,48 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan 2022 yılında demir ve çelik ihracat değeri yıllık %14,3 düşüşle 14,63 milyar $ seviyesinde yer alırken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık %19,7 artarak 10,54 milyar $ oldu.