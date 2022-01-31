TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2021’de %94,1 arttı

Pazartesi, 31 Ocak 2022 11:18:26 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %49,3 artışla 6,9 milyar $ oldu. Yılın tamamında ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %7,5 düşüşle 46,13 milyar $ seviyesinde yer aldı.

Aralık ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, 2020 yılının aynı ayına göre %75,6 artışla 1,77 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde dokuzuncu sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %43 artışla 894,22 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2021 yılında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %94,1 artışla 17,08 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %38,4 artarak 8,80 milyar $ seviyesinde yer aldı.