TÜİK: Türkiye’nin çelik ihracatı 2020’de %12 düştü

Cuma, 29 Ocak 2021 14:22:00 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, geçtiğimiz yıl Aralık ayında Türkiye’nin dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre %3 düşüşle 4,53 milyar $ oldu. 2020 yılında ise, Türkiye’nin dış ticaret açığı yıllık %69,1 artışla 49,91 milyar $ seviyesine yükseldi.

Aralık ayında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünler listesinde üçüncü sırada yer alırken, geçen yılın aynı ayına göre %36,6 artışla 1,01 milyar $ oldu. Bununla birlikte söz konusu ayda ülkenin ihracat değeri en yüksek ürünleri listesinde sekizinci sırada yer alan demir veya çelik eşya ihracat değeri yıllık %2,8 artışla 627,74 milyon $ seviyesinde kaydedildi.

2020 yılında, Türkiye’nin demir ve çelik ihracat değeri yıllık %12 düşüşle 8,81 milyar $ olurken, demir ve çelik eşya ihracat değeri yıllık bazda %5 düşerek 6,35 milyar $ seviyesinde yer aldı.