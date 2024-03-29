TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Şubat döneminde %9,6 yükseldi

Cuma, 29 Mart 2024 12:18:43 (GMT+3) | İstanbul

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Şubat ayında yıllık %8,1 artışla 1,75 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Şubat döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %9,6 artışla 3,68 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 13. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %20 artışla 351.78 milyon $ seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk iki ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %4,2 artışla 626,70 milyon $ oldu.