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TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak-Eylül döneminde %17 düştü

Çarşamba, 29 Kasım 2023 12:33:45 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Ekim ayında yıllık %1,3 düşüşle 1,7 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında altıncı sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise demir ve çelik ithalat değeri yıllık %17 düşüşle 20,8 milyar $ oldu.

Aynı ayda ülkenin ithalat değeri en yüksek ürünleri listesinde 14. sırada yer alan demir veya çelik eşya ithalat değeri yıllık %23,1 artışla 321.406$ seviyesinde kaydedilirken, yılın ilk on ayında demir ve çelik eşya ithalat değeri yıllık %10,9 artışla 3,3 milyar $ oldu.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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