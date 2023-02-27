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< Güncel Çelik Haberleri

TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak ayında %35,2 azaldı

Pazartesi, 27 Şubat 2023 10:50:08 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Ocak ayında yıllık %35,2 düşüşle 1,74 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında beşinci sırada kaydedildi.


Etiketler: Türkiye Avrupa İth/ihr İstatistikleri 

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