TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak ayında %21,3 arttı
Cuma, 26 Şubat 2021 11:55:27 (GMT+3)
|
İstanbul
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri yıllık %21,3 artışla 1,66 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında üçüncü sırada kaydedildi.
SteelOrbis web sitesinde çerezler kullanılmaktadır. Sitede gezinmeye devam etmekle, çerez kullanmamızı kabul etmiş oluyorsunuz. Çerezler ve çerez yönetimi hakkında daha fazla bilgi almak için çerez politikamıza göz atın.