TÜİK: Türkiye’de çelik ithalatı Ocak ayında %21,3 arttı

Cuma, 26 Şubat 2021 11:55:27 (GMT+3) | İstanbul



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Gümrük Müsteşarlığı tarafından derlenen dış ticaret ön verilerine göre, bu yılın Ocak ayında Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri yıllık %21,3 artışla 1,66 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında üçüncü sırada kaydedildi.

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