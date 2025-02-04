 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tube...

Tube Investments of India Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %66 düştü

Salı, 04 Şubat 2025 15:20:22 (GMT+3)   |   Kalküta

Hint hassas çelik boru üreticisi Tube Investments of India Limited’in (TIIL) net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %66,16 düşüşle 2,8 milyar INR (32,20 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış geliri yıllık %14 artışla 48,89 milyar INR (562,02 milyon $) seviyesine yükseldi.

TIIL yönetim kurulu, hassas kesim kapasitesini artırmak amacıyla 1,7 milyar INR (20 milyon $) yatırımla şirketin mevcut tesisine ek yeni bir tesis kurulmasına onay verdi. Ancak yeni tesisin kapasitesi paylaşılmadı.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Mali Sonuçlar 

Benzer Haber ve Analizler

ABD ve Kanada’da sondaj kulelerinin sayısı yükseldi

04 Şub | Çelik Haberler

Centravis bu yıl boru üretimini artırmayı planlıyor

30 Oca | Çelik Haberler

Nippon Steel Singapurlu distribütöre düşük karbonlu dikişsiz hat borusu tedarik edecek

30 Oca | Çelik Haberler

Voestalpine Tubulars yeni profil haddehanesini devreye aldı

30 Oca | Çelik Haberler

ABD’de yerel boru fiyatları sıcak rulo sac ve hurda trendleri doğrultusunda çoğunlukla arttı

30 Oca | Boru

Tata Steel hidrojen taşımacılığına uygun çelik boru üretti

29 Oca | Çelik Haberler

ABD’de sondaj kulelerinin sayısı aşağı yönlü, Kanada’da artışlar devam ediyor

28 Oca | Çelik Haberler

Jindal SAW Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %5 azaldı

27 Oca | Çelik Haberler

ABD’nin yapısal boru ihracatı Kasım’da aylık %6,7 düştü

27 Oca | Çelik Haberler

Baku Steel Company American Petroleum Institute sertifikası aldı

24 Oca | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis