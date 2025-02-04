Tube Investments of India Limited’in net kârı üçüncü çeyrekte %66 düştü

Hint hassas çelik boru üreticisi Tube Investments of India Limited’in (TIIL) net kârı 2024-25 mali yılının üçüncü çeyreğinde (Ekim-Aralık) yıllık %66,16 düşüşle 2,8 milyar INR (32,20 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu çeyrekte şirketin toplam satış geliri yıllık %14 artışla 48,89 milyar INR (562,02 milyon $) seviyesine yükseldi.

TIIL yönetim kurulu, hassas kesim kapasitesini artırmak amacıyla 1,7 milyar INR (20 milyon $) yatırımla şirketin mevcut tesisine ek yeni bir tesis kurulmasına onay verdi. Ancak yeni tesisin kapasitesi paylaşılmadı.