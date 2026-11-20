Güney Afrika Gelir İdaresi (SARS), Afrika Kıtasal Serbest Ticaret Bölgesi (AfCFTA) Anlaşması kapsamında ithalat vergilerinin kademeli olarak düşürülmesini öngören ve 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girecek gümrük tarifesi değişikliklerini yayımladı. Söz konusu değişiklikler, sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, inşaat demiri, çelik profiller, paslanmaz çelik ve borular dahil olmak üzere geniş bir ürün yelpazesini kapsıyor.

Resmi bildirime göre 1964 tarihli Gümrük ve Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 1 No'lu Cetveli'nin 1. Bölümü'nde yapılan değişikliklerle AfCFTA Anlaşması kapsamındaki ürünler için tercihli gümrük vergisi oranları yeniden belirlendi. Değişiklikler yalnızca AfCFTA tarife sütununu kapsıyor ve Güney Afrika'nın tüm ülkelerden ithal edilen çelik ürünlerine uyguladığı gümrük vergilerinde genel bir indirime gidildiği anlamına gelmiyor.

Güney Afrika AfCFTA kapsamında çelik ithalat vergilerini %1,5-4,5 olarak belirledi

Değiştirilen gümrük tarifesi kapsamında çok sayıda karbon çelikten yassı ve uzun mamule, %10 olan genel gümrük vergisi yerine AfCFTA kapsamında %3 tercihli gümrük vergisi uygulanacak. Bu ürünler arasında belirli sıcak rulo sac, soğuk rulo sac, galvanizli çelik ürünleri, filmaşin, inşaat demiri, çelik profiller ve diğer alaşımlı çelik ürünleri yer alıyor.

Öte yandan bazı paslanmaz çelik yassı mamullere yönelik AfCFTA vergisi, %10 olan genel gümrük vergisine kıyasla %1,5 olacak. Belirli çelik borulara yönelik tercihli vergi oranları ise tarife sınıflandırmasına bağlı olarak %3 ile %4,5 arasında değişecek.

Değiştirilen gümrük tarifesinde seçili çelik ürünleri için vergi oranları aşağıdaki tabloda görülebilir.

Ürün Genel vergi (%) AfCFTA vergisi (%) Sıcak rulo sac 10 3 Soğuk rulo sac 10 3 Galvanizli yassı çelik 10 3 Filmaşin 10 3 İnşaat demiri 10 3 Çelik profil 10 3 Paslanmaz yassı çelik 10 1.5 Çelik boru 10-15 3-4.5

Revize edilen vergiler 1 Ocak 2027'de yürürlüğe girecek

Söz konusu değişiklikler, Güney Afrika'nın AfCFTA kapsamında üstlendiği gümrük vergilerini kademeli olarak düşürme taahhütlerinin uygulanmasının bir parçasını oluşturuyor. Yayımlanan tarife cetvelinde, anlaşma kapsamında uygun koşulları sağlayan ithalat işlemleri için tercihli vergi oranları belirlenirken, AB ve İngiltere, EFTA, SADC ve MERCOSUR ile yapılanlar dahil diğer ticaret düzenlemelerine yönelik ayrı tarife sütunları korunuyor.

AfCFTA kapsamındaki tarife düzenlemelerine ek olarak SARS, demir veya çelikten eşyanın yer aldığı 73. fasıl kapsamında yeni sekiz haneli tarife alt pozisyonlarının oluşturulması dahil olmak üzere gümrük tarife sınıflandırmalarında ayrı teknik değişiklikler yapıldığını duyurdu. Bu değişikliklerin de 1 Ocak 2027 tarihinde yürürlüğe girmesi planlanıyor.