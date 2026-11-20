Gürcistan İstatistik Ofisi (Geostat) tarafından yayımlanan ön verilere göre bu yılın Ocak-Ekim döneminde ülkenin Türkiye'den elde ettiği dış ticaretin toplam cirosu 2,86 milyar $ olurken, bu ticareti yıllık %45,2 artışla 393,09 milyon $ değerinde ihracat ve yıllık %8,7 artışla 2,47 milyar $ değerinde ithalat oluşturdu.

Yılın ilk 10 ayında Gürcistan'ın Türkiye'den yaptığı çelik çubuk ithalatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %40,8 artışla 166.284 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın Ocak-Ekim döneminde kaydedilen 69,09 milyon $'a kıyasla 100,17 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Ocak-Ekim döneminde ülkenin Türkiye'den yaptığı çelik boru ithalatı yıllık %10,6 artışla 75.820 mt olurken, bu ithalatın değeri geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 51,52 milyon $'a kıyasla 59,04 milyon $ seviyesinde yer aldı.