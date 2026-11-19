İspanyol dikişsiz paslanmaz çelik boru üreticisi Tubacex, İngiltere'nin Suffolk bölgesindeki Sizewell C nükleer enerji projesine GNMS konsorsiyumu aracılığıyla boru ve bağlantı elemanları tedarik etmek üzere sözleşme imzaladığını duyurdu.

Projenin, Hinkley Point C nükleer enerji santrali için geliştirilen teknolojiyi kullanan ve elektrik üretim kapasitesi toplam 3,2 GW seviyesinde yer alan UK-EPR tipi iki nükleer reaktörden oluşacağı belirtildi.

GNMS konsorsiyumu tedariki koordine edecek

Tubacex, 2014 yılında kurucu ortakları arasında yer aldığı GNMS konsorsiyumunun özel üretim, proje yönetimi ve tedarik zinciri koordinasyonunu kapsayan entegre boru çözümleriyle büyük ölçekli nükleer projelere hizmet verdiğini ifade etti. Bununla birlikte konsorsiyumun Sizewell C projesine yönelik boru ve bağlantı elemanları tedarikini koordine edeceğini ve nükleer sektörün sıkı kalite, izlenebilirlik ve belgelendirme şartlarına uyulmasını sağlayacağını aktardı.

Şirketin nükleer sektöre yönelik ürün portföyünde yüksek basınçlı buhar hatları, birincil devre ısı eşanjörleri ve reaktör kontrol sistemleri gibi kritik uygulamalarda kullanılan boruların yer aldığına dikkat çekildi. Tubacex, ürünlerinin küçük modüler reaktörler dahil olmak üzere gelişmiş nükleer teknolojilerin güvenlik gerekliliklerini karşılayacak şekilde tasarlandığını kaydetti.