Romanya merkezli çelik üreticisi Liberty Galati, faaliyetlerinde üst üste yaşanan kesintilerin ve uzun süredir devam eden mali sıkıntıların ardından kaynaklı boru üretimine yeniden başlamak için hazırlık yapıyor. 23 Kasım tarihinde üretime dönmeyi planlayan şirket, iki aydan uzun süre üretimini sürdürebilecek miktarda sipariş almış bulunuyor. Ancak Eylül ayında da benzer bir açıklama yapılmış, tesis kısa süreliğine yeniden faaliyete geçmiş ve üretimin daha sonra tekrar durmuştu. Bu yüzden önümüzdeki haftaki girişimin kalıcı bir toparlanma sağlayıp sağlayamayacağı belli değil. Liberty'nin ciddi mali sorunlarla karşı karşıya olmaya devam etmesi ve düzenli üretime dönmekte zorlanması nedeniyle şirketin yeni aldığı siparişler tamamlandıktan sonra faaliyetlerini sürdürüp sürdüremeyeceği piyasadaki başlıca tartışmalar arasında yer alıyor.

Son açıklamaya göre Liberty Tubular Products Galati, hammadde alımı için kendi kaynaklarını kullanmadan, sözleşmeler kapsamında başka şirketler tarafından sağlanan hammaddelerle boru üreterek faaliyetlerine yeniden başlamayı planlıyor.

Şirket, üretim için gerekli enerji tedarikini güvence altına alırken ilk iki aylık dönemin ardından faaliyetlerini sürdürebilmek amacıyla yeni siparişler de arıyor. Liberty ayrıca boru müşterilerinin %70'inden fazlasının talep ettiği API 5L ve API Q1 sertifikalarını aldığını açıkladı. Üreticiye göre bu sertifikalar, özellikle petrol ve doğal gaz sektöründen yeni siparişler alınmasına katkı sağlayabilir.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere kaynaklı boru tesisi, 14 Eylül tarihinde faaliyetlerine yeniden başlamıştı. Liberty o dönemde de yaklaşık iki aylık üretimi karşılayacak sipariş aldığını açıklamış ancak hammadde teslimatlarına bağlı olarak üretimde geçici kesintiler yaşanabileceği uyarısında bulunmuştu. Daha önce Şubat ayında da yaklaşık 1.400 mt'luk siparişi karşılamak üzere kısa süreliğine üretime başlanmış ancak faaliyetler daha sonra yeniden yavaşlamıştı. Son açıklama şirketin üretime dönmeye yönelik girişimlerinin bir yenisini oluştururken bugüne kadar bu girişimlerin hiçbiri kesintisiz ve istikrarlı bir üretim süreciyle sonuçlanmadı.

Öte yandan Liberty Galati ve Liberty Tubular Products, devam eden mali sıkıntılar nedeniyle önleyici yeniden yapılandırma süreci kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor. Alacaklılar kısa süre önce iki şirketin toplam başlangıç satış fiyatının 463 milyon €'dan 200 milyon €'ya düşürülmesini onayladı. Bununla birlikte revize edilen yeniden yapılandırma planı henüz mahkeme onayı almadı. Liberty'nin ana çelik üretim tesisleri de faaliyet dışı kalmaya devam ederken üretimin ne zaman yeniden başlayacağına ilişkin kesinleşmiş bir takvim bulunmuyor.

Bu koşullar altında piyasa katılımcıları, tekrarlanan üretim kesintileri ve mali sorunların şirkete duyulan güveni zayıflatması nedeniyle Liberty'nin son üretim planlarının sürdürülebilirliğinden emin değil. Bazı piyasa kaynakları, kısa süre önce alınan siparişlerin devlet destekli bir projeyle bağlantılı olabileceğini öne sürse de bu bilgi henüz resmi olarak doğrulanmadı. Yeni sözleşmeler üretime yeniden başlamak için fırsat sunsa da asıl soru, Liberty'nin mevcut siparişleri tamamladıktan sonra bir kez daha üretimi durdurmak zorunda kalmamak için önümüzdeki aylarda yeterli miktarda yeni sipariş alıp alamayacağı.