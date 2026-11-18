Avrupa Komisyonu verilerine göre 1 Ekim ve 31 Aralık tarihleri arasındaki yeni AB kota döneminin ikinci ayında Çin, diğer ülkeler ve STA-Ülkeye özgü kapsamında ayrılan bazı çelik ithalat kotaları aşılırken, bazı çelik ürünleri için kota kullanımı %90'ın üzerine çıktı.

Aşılan kotalara bakıldığında Çin, 39.545 mt ticari profil ve hafif profil ve 9.745 mt inşaat demiri kotalarını, gümrükten geçmeyi bekleyen sırasıyla 16 mt ve 25 mt ürün ile aştı. Bununla birlikte STA-Ülkeye özgü altında ayrılan 12.575 mt organik kaplamalı sac kotası da aşıldı.

“Diğer ülkeler” için ayrılan 23.174 mt metalik kaplamalı sac (4B), 7.078 mt organik kaplamalı sac ve 7.072 mt tel kotaları biterken, 2 mt, 37 mt ve 4 mt ürün AB limanlarında bekliyor.

Tükenen kotalara bakıldığında Çin, 3.680 mt kutu profil kotasının tamamını kullanırken, Hindistan 6.158 mt diğer kaynaklı boru kotasını tüketti. Türkiye, 24.235 mt tel kotasını bitirirken, İsviçre 40.578 mt filmaşin kotasının tamamını kullandı. STA-Ülkeye özgü kapsamında ayrılan 120.920 mt sıcak rulo sac (1A), 8.487 mt kutu profil, 4.057 mt diğer kaynaklı boru ve 3.910 mt gaz borusu kotaları tükendi. Buna ek olarak STA-Diğer ülkeler kapsamında ayrılan 4.271 mt sıcak rulo sac (1A) ve 12.761 mt metalik kaplamalı sac (4A) kotalarının tamamı kullanıldı.

Kullanım oranı %90'ın üzerinde olan kotalar aşağıdaki tabloda görülebilir.