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Hint MAN Industries’in net kârı birinci çeyrekte %70 arttı

Salı, 13 Ağustos 2024 15:43:56 (GMT+3)   |   Kalküta
       

Hint büyük çaplı karbon çelik boru üreticisi MAN Industries Limited’in konsolide net kârı 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %69,94 artışla 190,50 milyon INR (2,26 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketim toplam satış geliri yıllık %52,67 artarak 7,49 milyar INR (89,13 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca MAN Industries, Suudi Arabistan’ın Dammam kentinde 6 milyar INR (71,41 milyon $) yatırımla gerçekleştirdiği yeni çelik boru üretim ve kaplama tesisinin inşasının devam ettiğini de bildirdi.


Etiketler: Boru Borular Hindistan Hint Yarımadası Çelik Üretimi Yatırım Mali Sonuçlar 

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