Hint MAN Industries’in net kârı birinci çeyrekte %70 arttı

Hint büyük çaplı karbon çelik boru üreticisi MAN Industries Limited’in konsolide net kârı 2024-25 mali yılının birinci çeyreğinde (Nisan-Haziran) yıllık %69,94 artışla 190,50 milyon INR (2,26 milyon $) seviyesinde yer aldı.

Söz konusu dönemde şirketim toplam satış geliri yıllık %52,67 artarak 7,49 milyar INR (89,13 milyon $) seviyesinde kaydedildi.

Ayrıca MAN Industries, Suudi Arabistan’ın Dammam kentinde 6 milyar INR (71,41 milyon $) yatırımla gerçekleştirdiği yeni çelik boru üretim ve kaplama tesisinin inşasının devam ettiğini de bildirdi.