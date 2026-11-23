Fransa merkezli dikişsiz çelik boru üreticisi Vallourec, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin mali sonuçlarını açıkladı. Şirketin boru satış tonajı, Orta Doğu'daki lojistik aksaklıklara ve demir cevheri piyasasındaki zorlu koşullara rağmen önceki çeyreğe kıyasla artış kaydetti.

Söz konusu çeyrekte Vallourec'in geliri yıllık %10 düşüş ve çeyreklik %8 artışla 956 milyon $ seviyesinde yer aldı. Şirketin AVFÖK değeri yıllık %26 düşüşle 181 milyon $ olurken, net kârı 2025 yılının aynı dönemindeki 152 milyon $ seviyesinden 66 milyon $ seviyesine geriledi.

Boru satış tonajı çeyreklik %12 arttı

Vallourec'in boru segmentinin geliri yıllık %11 düşüş ve çeyreklik %9 artışla 887 milyon $ seviyesinde kaydedildi. Boru satış hacmi ise yıllık %10 düşmesine rağmen önceki çeyreğe kıyasla %12 artarak 274.000 mt oldu.

Vallourec tarafından yapılan açıklamaya göre segmentin performansı Orta Doğu'ya yapılan sevkiyatlardaki yüksek lojistik maliyetlerinden, daha az avantajlı ürün satış dağılımından ve ABD'deki geçici bir operasyonel sorundan olumsuz etkilendi.

Orta Doğu'daki aksaklıklar sevkiyatları etkilerken, ABD'de talep güçlü seyretti

Vallourec Orta Doğu'daki sondaj faaliyetlerinin güçlü seyrini korumasına rağmen Hürmüz Boğazı'nın güneyindeki limanlarda yaşanan yoğunluğun boru sevkiyatlarını geciktirmeye ve nakliye maliyetlerini artırmaya devam ettiğini belirtti. Deniz güvenliği koşullarının kötüleşmesi de planlanan teslimatları ve faturalandırma süreçlerini olumsuz etkiledi.

Buna karşılık şirket sondaj faaliyetlerinin güçlü seyrettiği, stokların azaldığı ve dikişsiz boru fiyatlarının üst üste dokuz ay boyunca arttığı ABD piyasasındaki olumlu koşullara dikkat çekti.

Vallourec ayrıca Brezilya, Angola ve Azerbaycan'da yeni açık deniz projelerine yönelik siparişler aldığını ve bu projelerin 2027 yılı boyunca boru faaliyetlerini desteklemesinin beklendiğini aktardı.

Yüksek navlun maliyetleri nedeniyle demir cevheri satışları geriledi

Üçüncü çeyrekte demir cevheri satış tonajı yıllık %28 düşüşle 1,1 milyon mt olurken, segmentin geliri %18 azalarak 80 milyon $ seviyesine geriledi.

Öte yandan Vallourec Brezilya'daki Pau Branco demir cevheri madeninin kapasite artırma projesinin ikinci aşamasında değişikliklere gittiğini açıkladı. Güncellenen plan kapsamında sermaye harcamalarının önemli ölçüde azaltılması ve yıllık yaklaşık 6 milyon mt seviyesinde normalleştirilmiş üretim hedefine ulaşılması öngörülüyor. Projenin 2027 yılının ortasında faaliyete geçmesi planlanıyor.

Şirket yatırımlarını boru segmentindeki fırsatlara yönlendirmeye öncelik verdiği için madendeki ikinci cevher işleme ünitesinin modernizasyonunu erteledi.

Ocak-Eylül döneminde gelirler ve sevkiyat hacimleri düştü

2026 yılının Ocak-Eylül döneminde Vallourec'in konsolide geliri yıllık %9 düşüşle 2,82 milyar $ seviyesine geriledi. Şirketin faaliyet kârı önceki yılın aynı dönemindeki 488 milyon $ seviyesinden 369 milyon $ seviyesine, hissedarlara atfedilebilir net kârı ise 285 milyon $ seviyesinden 197 milyon $ seviyesine düştü.

Aynı dönemde boru satış tonajı yıllık %13 düşüşle 789.000 mt olurken, demir cevheri satış hacmi %22 azalarak 3,7 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bununla birlikte ortalama boru satış fiyatları yıllık %6 artış gösterdi.

Vallourec dördüncü çeyrekte boru sevkiyatlarının yatay seyretmesini bekliyor

Vallourec, 2026 yılının dördüncü çeyreğinde boru satış hacminin üçüncü çeyreğe kıyasla büyük ölçüde yatay seyretmesini beklediğini, ancak Orta Doğu'daki lojistik aksaklıkların ve ABD'deki operasyonel kısıtlamaların performansı etkilemeye devam edeceğini belirtti.

Şirket dördüncü çeyrek AVFÖK değerinin 170-210 milyon $, yılın tamamındaki AVFÖK değerinin ise 760-800 milyon $ aralığında gerçekleşmesini öngörüyor. Yılın tamamındaki demir cevheri satış hacminin de 5 milyon mt seviyesinin biraz altında kalması bekleniyor.

Vallourec kısa vadeli belirsizliklere rağmen uluslararası sondaj faaliyetlerinde beklenen artışın ve yeni alınan açık deniz projelerine yönelik siparişlerin 2027 yılında dikişsiz çelik boru talebini destekleyeceğini öngörüyor.