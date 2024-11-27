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Trump’ın yeni vergileri en çok Kanada ve Meksika’dan ithal alüminyum ile çeliği vuracak

Çarşamba, 27 Kasım 2024 14:32:27 (GMT+3)   |   San Diego
       

Citigroup’un yaptığı bir analize göre ABD’nin yeni başkanı seçilen Donald Trump’ın USMCA bölgesindeki tüm başlıca tedarikçilere ve ticaret ortaklarına uygulayacağını söylediği %25’lik vergiler en fazla alüminyum ve çelik sektörlerini etkileyecek.

Meksika ve Kanada, ABD’nin en büyük çelik tedarikçileri. Trump’ın görev başına geldiği ilk gün getirmeyi planladığı vergiler ABD’de çelik ve alüminyum fiyatlarının artmasına neden olacak.

Analistler, bu tedarik zincirini yeniden düzenlemenin yıllar alabileceğini ifade etti. Trump’ın hamlesinin bir pazarlık taktiği ya da geçici olarak görülmesi durumunda yatırımcılar fiyatlar konusunda temkinli olacak. Trump’ın ilk başkanlık döneminde çelik alıcılarının vergiler gelmeden önce stok yaptığı görülmüştü ve bu durumun yeniden yaşanması bekleniyor.

Meksika Başkanı Claudia Sheinbaum, Trump’ın vergilerine kendi vergileriyle yanıt vereceklerini ve bunun ekonomik sonuçlarının yıkıcı olabileceğini ifade etti. ABD Meksika’ya yaptığı çelik ticaretinde fazla verdiği için bu misilleme vergiler en çok ABD’li üreticileri, özellikle de haddecileri etkileyecek.


Etiketler: Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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