ABD, Meksika çıkışlı kalın etli dikdörtgen kesitli borulara yönelik incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika çıkışlı kalın etli dikdörtgen kaynaklı borulara uygulanan antidamping vergisine ilişkin 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 dönemini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde Forza Steel S.A. de C.V. ile Productos Laminados de Monterrey, S.A. de C.V.'nin (Prolamsa) söz konusu ürünleri normal değerin altında sattığını belirledi. Ağırlıklı ortalama damping marjı, ön sonuçlara kıyasla değişmeyerek Forza Steel için %31,23 seviyesinde yer alırken Prolamsa için %7,42'den %7,45'e yükseldi. Ayrı olarak incelenmeyen Buffalo Tube, Fortacero, Maquilacero, Perfiles y Herrajes LM ve Regiomontana de Perfiles y Tubos adlı beş şirkete uygulanan incelemeye özgü oran ise %16,81'den %16,84'e çıktı.

Diğer tüm üretici ve ihracatçılar için nakit teminat oranı %4,91 seviyesinde değişmeden kaldı.