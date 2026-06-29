Meksika ABD’den çelik boru ithalatına yönelik antidamping vergilerini uzattı

Meksika Ekonomi Bakanlığı, sevkiyatın yapıldığı ülkeden bağımsız olarak ABD menşeli düz boyuna kaynaklı çelik boru ithalatına uygulanan antidamping vergilerine ilişkin dönem sonu incelemesinin sonuçlarını açıkladı.

Meksika Resmi Gazetesi'nde yayımlanan bildirime göre bakanlık, söz konusu önlemlerin kaldırılmasının dampingin ve yerel sektöre verilen zararın devam etmesine ya da yeniden ortaya çıkmasına yol açabileceği sonucuna vararak vergileri beş yıl daha uzatma kararı aldı.

Önleme tabi ürünler, dış çapı 16 inçten büyük ve 48 inçe kadar olan düz boyuna kaynaklı karbon çelik borular olup 7305.11.02 ve 7305.12.91 kodları veya ürünün Meksika’ya giriş yapabileceği diğer kodlar altında sınıflandırılıyor.

Antidamping vergileri Türkiye merkezli Borusan’ın bağlı kuruluşu Berg Steel Pipe Corporation’dan yapılan ithalat için %6,77, Oregon Steel Mills, Inc. ve diğer tüm ABD’li ihracatçılardan yapılan ithalat için ise %25,43 seviyesinde uygulanmaya devam edecek.