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ABD Meksika’dan ithal çelik hasır için telafi edici vergi uygulamaya devam edecek

Cuma, 03 Temmuz 2026 09:47:53 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı Meksika’dan ithal çelik hasıra uygulanan telafi edici vergilere yönelik ilk dönem sonu incelemesinde vergilerin kaldırılması durumunda teşviklerin devam edebileceğini ya da tekrarlayabileceğini tespit etti.

Bakanlık teşvik oranlarını Aceromax S.A. De. C.V. için %1,03, Deacero S.A.P.I. de C.V. için %102,10 ve diğer ihracatçılar için %1,03 seviyelerinde belirledi.

Meksika’dan ithal çelik hasır için telafi edici vergiler 12 Nisan 2021 tarihinde başlamıştı. 2 Mart 2026 tarihinde başlayan dönem sonu incelemesinin nihai sonuçları 1 Temmuz 2026 tarihinde yayımlandı.


Etiketler: Meksika ABD Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 

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