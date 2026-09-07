 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > ABD,...

ABD, Meksika'dan ithal dikdörtgen boruya yönelik antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

Pazartesi, 07 Eylül 2026 10:51:29 (GMT+3)   |   San Diego

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika çıkışlı kalın etli dikdörtgen kaynaklı karbon çelik boru ve profillere uygulanan antidamping vergisine ilişkin 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde incelemeye konu tarafların tarafların ikisinin de ABD'de normal değerin altında satış yaptığını belirledi. Forza Steel S.A. de C.V. için nihai ağırlıklı ortalama damping marjı %31,23, Productos Laminados de Monterrey, S.A. de C.V. (Prolamsa) içinse %7,45 olarak belirlendi.

Ayrı olarak incelenmeyen Buffalo Tube, Fortacero, Maquilacero, Perfiles y Herrajes LM ve Regiomontana de Perfiles y Tubos adlı beş şirkete ise %16,84 oranında antidamping vergisi uygulanacak.

Etiketler: Boru Borular Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

Pazaryeri Teklifleri

Sanayi Boruları

Dış Çap 21 - 219 mm
Et Kalınlığı 1,5 - 3 mm
 
Tedarikçi NEVSAC METAL SAN.INS.NAK.TIC.LTD.STI
Teklifi Gör

Tesisat Boruları

Dış Çap 21,3 - 165,1 mm
Et Kalınlığı 2,6 - 5 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Sanayi Boruları

Dış Çap 21,3 - 323,9 mm
Et Kalınlığı 0,7 - 12 mm
 
Tedarikçi DAVUTOĞLU METAL MAK. İNŞ. SAN. TİC. LTD ŞTİ.
Teklifi Gör

Benzer Haber ve Analizler

Meksika ABD’den çelik boru ithalatına yönelik antidamping vergilerini uzattı

29 Haz | Çelik Haberler

ABD Meksika’dan ithal OCTG boruya antidamping vergisi getirdi

08 Eyl | Çelik Haberler

Meksika Güney Kore, İspanya, Hindistan ve Ukrayna’dan ithal dikişsiz boruya yönelik dönem sonu incelemesini tamamladı

26 Eyl | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal dikişsiz boru bağlantı elemanları için beşinci dönem sonu incelemesine başladı

05 Ağu | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal dikişsiz boru için telafi edici vergileri uzattı

28 May | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal kaynaklı boru için telafi edici vergileri 2028 yılına kadar uzattı

02 May | Çelik Haberler

Meksika dört ülkeden ithal dikişsiz çelik boru için antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

15 Mar | Çelik Haberler

Meksika Çin’den ithal dikişsiz çelik boru için dönem sonu incelemesi başlattı

27 Ara | Çelik Haberler

Meksika, Çin’den ithal kaynaklı çelik boruya antidamping vergisi uygulamaya devam edecek

30 Eki | Çelik Haberler

Meksika dört ülkeden ithal dikişsiz borudaki telafi edici vergi için dönem sonu incelemesi başlattı

04 Nis | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Chemorbis