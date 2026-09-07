ABD, Meksika'dan ithal dikdörtgen boruya yönelik antidamping incelemesinin nihai sonuçlarını açıkladı

ABD Ticaret Bakanlığı, Meksika çıkışlı kalın etli dikdörtgen kaynaklı karbon çelik boru ve profillere uygulanan antidamping vergisine ilişkin 1 Eylül 2023-31 Ağustos 2024 tarihlerini kapsayan idari incelemenin nihai sonuçlarını açıkladı.

Bakanlık inceleme döneminde incelemeye konu tarafların tarafların ikisinin de ABD'de normal değerin altında satış yaptığını belirledi. Forza Steel S.A. de C.V. için nihai ağırlıklı ortalama damping marjı %31,23, Productos Laminados de Monterrey, S.A. de C.V. (Prolamsa) içinse %7,45 olarak belirlendi.

Ayrı olarak incelenmeyen Buffalo Tube, Fortacero, Maquilacero, Perfiles y Herrajes LM ve Regiomontana de Perfiles y Tubos adlı beş şirkete ise %16,84 oranında antidamping vergisi uygulanacak.