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Meksika, Hindistan çıkışlı silikomangana yönelik dönem sonu incelemesi başlattı

Salı, 13 Ekim 2026 10:28:05 (GMT+3)   |   San Diego

Meksika Ekonomi Bakanlığı, sevk edildiği ülkeye bakılmaksızın Hindistan çıkışlı ferrosilikomangan ithalatına uygulanan antidamping vergisine yönelik dönem sonu incelemesi başlattı. Soruşturma kapsamında 18 Ekim 2026 tarihinde sona ermesi planlanan verginin yürürlükte tutulup tutulmayacağı belirlenecek.

İncelemeye konu olan %40,25 oranındaki kesin antidamping vergisi, ilk olarak 18 Ekim 2016 tarihinde yürürlüğe konmuş ve 2023 yılında alınan kararla 19 Ekim 2021 tarihinden itibaren beş yıl süreyle uzatılmıştı.

Compania Minera Autlan'ın talebi üzerine başlatılan soruşturmada inceleme dönemi 1 Temmuz 2025-30 Haziran 2026, zarar analizi dönemi ise 1 Temmuz 2021-30 Haziran 2026 olarak belirlendi.

Soruşturma kapsamındaki ürünler 7202.30.01 ve 9802.00.13 kodları altında yer alıyor. Bakanlık, Hindistanlı ihracatçı Mortex (India) şirketini olası ilgili taraf olarak belirledi.

Etiketler: Hammaddeler Meksika Kuzey Amerika Kota ve Vergiler 
BerkArslan
Berk Arslan
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Illinois Üniversitesi Finans bölümünden mezun olduktan sonra, Northeastern Illinois Üniversitesi'nde İki Dilli ve Çok Kültürlü Eğitim üzerine, ardından da Moody Bible Institute'ta İlahiyat alanında yüksek lisans derecelerimi tamamladım. 2019 yılından bu yana demir çelik sektöründe yer almakta ve uzun ürünlere odaklanmaktayım. Şu anda Meksika nihai uzun ürün piyasasına yönelik içerikler üretmekte, Kuzey Amerika çelik pazarındaki dinamikleri ve gelişmeleri analiz etmekteyim.

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